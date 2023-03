Corteo antifascista a Firenze | in 20mila in difesa della scuola e della Costituzione

(Di sabato 4 marzo 2023) Anche la canzone Bella Ciao e cori come "siamo tutti antifascisti" sono stati intonati daimanifestanti ditransitando in viaColonna dove c'è il liceo Michelangiolo mentre si dirigono...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... localteamtv : Corteo antifascista a Firenze, bandierone della pace, slogan e striscioni #antifascismo #firenze… - repubblica : Striscione di Blocco Studentesco nel liceo di Padova: tra i baby-camerati contro il corteo di Firenze: 'Sciacallagg… - repubblica : Firenze, al via il corteo antifascista: c'è la preside Savino con al collo il cartello: 'Io non sono indifferente' - rodolfo_remondi : RT @lisameyerildra1: Sono 20.000 al corteo antifascista di Firenze yeahhh forza!!!!! - Deianir17128382 : RT @baffi_francesco: Firenze, in ventimila al corteo antifascista: c'è anche la preside Savino con al collo il cartello: 'Io non sono indif… -

...Annunziata a Firenze sta per partire ildella manifestazione 'Per la scuola, per la Costituzione' che arrivera' a piazza Santa Croce dove e' allestito il palco dell'iniziativa...... 'Civiltà antidoto alla violenza' e Valditara spiega le sue parole In 10mila Al, per le vie ...che è giunta in piazza Santa Croce dove è stato allestito il palco dell'iniziativa. ...... a piazza Santa Croce, luogo di arrivo, è stato allestito il palco dell'iniziativa... Nelanche la neoeletta segretaria del Pd Elly Schlein. In piazza anche esponenti dell'Alleanza ...

Firenze, oggi la manifestazione antifascista; c'è anche la preside Savino - la Repubblica La Repubblica Firenze.it

Il corteo terminerà in piazza Santa Croce. Orari previsti: 14-15. 13:15 Il comunicato di Firenze Antifascista “Noi abbiamo dichiarato che vogliamo essere in quella piazza per sviluppare una dialettica ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per esperienza, misurazione e marketing (con annunci personalizzati) come speci ...