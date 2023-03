Corriere dello Sport – Zidane al Chelsea | l’ex compagno smentisce | “Non sa l’inglese…”

Leggi su justcalcio

(Di sabato 4 marzo 2023) 2023-03-04 16:03:42 Amici di JustCalcio.com, vi segnaliamo l’ultima notizia a tema calciomercato proveniente dal CdS: LONDRA – C’è chi vuolesulla panchina del Psg come erede di Galtier, messo in discussione soprattutto dopo la sconfitta in Champions League contro il Bayern Monaco, e chi invece scommetterebbe su Zizou alal posto di Potter, che non sta facendo bene nonostante una campagna trasferimenti di gennaio faraonica. I Blues non vincono dal 15 gennaio contro il Crystal Palace, poi tre pareggi e tre sconfitte tra Premier e Champions, ecco perché, che è senza squadra da quando ha lasciato nel 2021 il Real Madrid, sarebbe il nome della svolta secondo i tabloid inglesi. Ma un ex Monaco, Arsenal, Barcellona ecategoricamente il possibile approdo del francese ...