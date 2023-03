Corecore | il trend TikTok che racconta il disorientamento della Gen Z

Leggi su robadadonne

(Di sabato 4 marzo 2023) Con circa un miliardo di visualizzazioni su, ildelè la nuova ossessioneGenerazione Z. Un esercito di giovani che, a suon di hashtag e di musiche nostalgiche, postano video realizzati con immagini riciclate da altri video che scorrono velocemente, lanciando un messaggio (o forse no) e di fatto dimostrando il profondo disagio di un’intera generazione sotto gli occhi di tutti ma che non si sente ne vista ne capita. Unche, come sempre capita, ha preso piede in brevissimo tempo. E di cui tutti o quasi vogliono far parte, molto spesso senza capire il motivo per cui il termine e l’uso dell’ hashtag #è nato, ma unicamente con l’intento di essere visualizzati, alla ricerca di un po’ di notorietà. Ma vediamo meglio cos’è il ...