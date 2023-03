Corea del Nord, manca il cibo e aumentano i morti di fame. Ma Kim Jong-un pensa al nucleare (Di sabato 4 marzo 2023) Di cifre ufficiali, come sempre, nessuno parla. Era così ai tempi della pandemia per il numero delle vittime e dei contagiati dal Covid, e la stessa logica si trasferisce anche sulla crisi alimentare che la Corea del Nord sta vivendo e che è in continuo peggioramento. La carenza cronica di cibo sta portando infatti a un aumento dei morti per fame: si tratterebbe del momento più difficile del Paese dalla carestia degli anni Novanta a causa della quale, secondo alcune stime, morirono tre milioni di persone. L’isolamento e la chiusura dei confini per tre anni hanno aggravato una situazione già difficile, visto che già prima della pandemia, infatti, secondo l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura circa la metà del Paese era denutrita. Per l’analista del Peterson Institute, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 4 marzo 2023) Di cifre ufficiali, come sempre, nessuno parla. Era così ai tempi della pandemia per il numero delle vittime e dei contagiati dal Covid, e la stessa logica si trasferisce anche sulla crisi alimentare che ladelsta vivendo e che è in continuo peggioramento. La carenza cronica dista portando infatti a un aumento deiper: si tratterebbe del momento più difficile del Paese dalla carestia degli anni Novanta a causa della quale, secondo alcune stime, morirono tre milioni di persone. L’isolamento e la chiusura dei confini per tre anni hanno aggravato una situazione già difficile, visto che già prima della pandemia, infatti, secondo l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura circa la metà del Paese era denutrita. Per l’analista del Peterson Institute, ...

