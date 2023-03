Coppa del Mondo Scherma, l’Italia della sciabola maschile conquista l’argento (Di sabato 4 marzo 2023) Si chiude con uno splendido secondo posto dell’Italia, nella prova a squadre, lo storico Trofeo Luxardo di Padova, la tappa più attesa del circuito di Coppa del Mondo di sciabola maschile. Piazza d’onore e applausi scroscianti del pubblico dell’Arena Kioene per il quartetto azzurro composto da Luca Curatoli, Michele Gallo, Pietro Torre e Matteo Neri. I ragazzi del CT Nicola Zanotti si sono arresi soltanto in finale contro l’Ungheria, dopo una prestazione sontuosa, che li ha visti battere Gran Bretagna, Spagna e Korea, e che fa seguito alla trionfale giornata di ieri nella competizione individuale vinta da Michele Gallo e con Giovanni Repetti sul terzo gradino del podio. La Gara Senza il capitano Luigi Samele, precauzionalmente a riposo ma comunque in panchina al fianco dei compagni, sostituito da ... Leggi su ilfaroonline (Di sabato 4 marzo 2023) Si chiude con uno splendido secondo posto del, nella prova a squadre, lo storico Trofeo Luxardo di Padova, la tappa più attesa del circuito dideldi. Piazza d’onore e applausi scroscianti del pubblico dell’Arena Kioene per il quartetto azzurro composto da Luca Curatoli, Michele Gallo, Pietro Torre e Matteo Neri. I ragazzi del CT Nicola Zanotti si sono arresi soltanto in finale contro l’Ungheria, dopo una prestazione sontuosa, che li ha visti battere Gran Bretagna, Spagna e Korea, e che fa seguito alla trionfale giornata di ieri nella competizione individuale vinta da Michele Gallo e con Giovanni Repetti sul terzo gradino del podio. La Gara Senza il capitano Luigi Samele, precauzionalmente a riposo ma comunque in panchina al fianco dei compagni, sostituito da ...

