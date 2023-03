Coppa del mondo di sci | Goggia vince quarta coppa del mondo di discesa

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ItaliaTeam_it : SOFIA, LA COPPA È TUAAAAAA ?? Goggia si piazza seconda a Kvitfjell e si porta a casa la sua quarta Coppa del Mondo… - goggiasofia : SI. ???? Quarta coppa del Mondo di Dh ?? - Agenzia_Ansa : L'azzurra Sofia Goggia ha vinto la sua quarta coppa del mondo di discesa. La certezza matematica le è arrivata prim… - Sole24OreSport : Sci, Goggia vince quarta coppa del mondo di discesa: «Stagione dominata» - SMichielan : RT @goggiasofia: SI. ???? Quarta coppa del Mondo di Dh ?? -

A Kvitfjell, in Norvegia, Sofia Goggia ha conquistato matematicamente la quartamondo di discesa libera . L'azzurra aveva già alzato ladella specialità nel 2018, 2021 e 2022, quindi è detentricetrofeo da tre edizioni consecutive. Un'impresa riuscita a poche ...Primo successo in carriera per la norvegese Kajsa Lie che in 1.43.36 ha vinto la discesa dimondo di Kvitfjell. Ma seconda in 1.32.65 e' arrivata l'azzurra Sofia Goggia che ha vinto la sua quartadi libera. Terza la svizzera Corinne Suter in 1.32.77. Con Goggia l'altra grande ...... Mikaela Shiffrin, con il quinto posto, conquista aritmeticamente lagenerale, la quinta per ...27, ma vittima di un grave errore nella parte centraletracciato che ha fatto perdere alla ...

L’atleta azzurra Sofia Goggia ha collezionato un nuovo trionfo, vincendo la sua quarta coppa del mondo di discesa e la terza consecutiva della sua carriera, dopo quelle del 2018, 2021 e 2022. Il ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA DISCESA MASCHILE DI ASPEN DALLE 19.00 4 COPPE DEL MONDO PER SOFIA GOGGIA: NESSUNA COME LEI IN ITALIA. E IL RECORD DI LINDSEY VONN… QUANT ...