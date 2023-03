Convocati Sampdoria: Djuricic e Lammers saltano la Salernitana (Di sabato 4 marzo 2023) La Sampdoria rende noti i Convocati per la sfida con la Salernitana: non saranno a disposizione di Stankovic, oltre allo squalificato Gabbiadini,... Leggi su calciomercato (Di sabato 4 marzo 2023) Larende noti iper la sfida con la: non saranno a disposizione di Stankovic, oltre allo squalificato Gabbiadini,...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TuttoSalerno : Sampdoria-Salernitana, i convocati di mister Sousa: tre gli assenti - Sal_FuoriSede : CONVOCATI ??? #Sampdoria ?? IN = Rientra Bronn dalla squalifica. ?? OUT = Ekong, Fazio e Sepe #salernitana - clubdoria46 : Verso #SampdoriaSalernitana, #Stankovic senza sette giocatori. I convocati - TuttoSampdoria1 : Ventidue i convocati di Stankovic per #Sampdoria-Salernitana - TuttoSalerno : Sampdoria, i convocati di Stankovic per la sfida con la Salernitana -