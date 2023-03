Conte ai pm: 'Mai avuto bozza di Speranza su zona rossa. Fontana non la chiese. Il 6/3 chiudemmo il paese' (Di sabato 4 marzo 2023) - 'Improvvisazione, ritardi e inefficienze': le conclusioni dell'indagine della Procura di Bergamo su prima fase pandemia. Crisanti: 'Con quei dati bisognava chiudere già il 28 febbraio' Leggi su tg.la7 (Di sabato 4 marzo 2023) - 'Improvvisazione, ritardi e inefficienze': le conclusioni dell'indagine della Procura di Bergamo su prima fase pandemia. Crisanti: 'Con quei dati bisognava chiudere già il 28 febbraio'

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sebmes : La scoperta del decreto con la firma di Speranza (ma senza quella, decisiva, di Conte) che avrebbe chiuso la zona r… - ultimora_pol : Inchiesta Covid, Pm Bergamo: 'Roberto #Speranza aveva firmato una bozza di decreto per estendere a Nembro e Alzano… - MessoraClaudio : #Conte e #Speranza indagati a #Bergamo. Scene di giubilio. Ma perché mai? Fate bene attenzione a 'per cosa' sono in… - smrossi61_rossi : RT @benq_antonio: Imbarazzante finto antifascismo da passerella per raccattare un voto in più, con #Conte che addirittura ha chiuso l'Itali… - GervasioHya : @repubblica Sapere che questa manifestazione è stata organizzata dai sindacati con la sinistra già si capisce che n… -