Conferenza stampa Roma-Juventus, Allegri: "Champions col -15 come tre scudetti"

Il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri ha risposto alle domande dei cronisti in Conferenza stampa, alla vigilia del big match del 25° turno di Serie A con la Roma all'Olimpico. Una grande classica del calcio italiano, a cui i bianconeri arrivano con il vento in poppa, forti della vittoria nel derby con il Torino, che ha dato slancio e morale verso una possibile, clamorosa rimonta verso il quarto posto, nonostante i 15 punti di penalizzazione.

Roma-Juventus, Allegri: "Contento del paragone con Mourinho"

Tra le domande poste in Conferenza stampa a Massimiliano Allegri alla vigilia di Roma-Juventus, non poteva ...

