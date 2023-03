Conferenza stampa Atalanta-Udinese, Gasperini: “Questa squadra è da zona Champions” (Di sabato 4 marzo 2023) Dopo l’inattesa caduta del Napoli nel match casalingo contro la Lazio, prosegue il cammino della 25esima giornata di Serie A TIM. Oggi, altri tre anticipi andranno a comporre il quadro di questo turno. Alle 18:00, appuntamento al Gewiss Stadium, dove l’Atalanta ospiterà l’Udinese. I nerazzurri devono rialzare la testa dopo la sconfitta per 2-0 nello scorso turno in casa del Milan. Udinese che, invece, nonostante la buona prestazione offerta alla Dacia Arena contro lo Spezia, fatica ancora a ritrovare la vittoria; per i friulani, sono ormai sei le partite consecutive senza i tre punti. Alla vigilia del match tra Atalanta e Udinese, il tecnico Gian Piero Gasperini ha affrontano diversi temi caldi nella consueta Conferenza ... Leggi su 11contro11 (Di sabato 4 marzo 2023) Dopo l’inattesa caduta del Napoli nel match casalingo contro la Lazio, prosegue il cammino della 25esima giornata di Serie A TIM. Oggi, altri tre anticipi andranno a comporre il quadro di questo turno. Alle 18:00, appuntamento al Gewiss Stadium, dove l’ospiterà l’. I nerazzurri devono rialzare la testa dopo la sconfitta per 2-0 nello scorso turno in casa del Milan.che, invece, nonostante la buona prestazione offerta alla Dacia Arena contro lo Spezia, fatica ancora a ritrovare la vittoria; per i friulani, sono ormai sei le partite consecutive senza i tre punti. Alla vigilia del match tra, il tecnico Gian Pieroha affrontano diversi temi caldi nella consueta...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CagliariCalcio : Compie gli anni il grande Óscar Washington Tabárez! Tanti auguri Maestro, da mister Ranieri e tutto il popolo rosso… - juventusfc : Inizia ora la conferenza stampa! ?? Allegri: «La Roma sta facendo un ottimo campionato ed è in lotta per un posto… - juventusfc : Termina qui la conferenza stampa di Mister Allegri verso #RomaJuve ??? - tuttofrosinone : Conferenza stampa - Venezia, Paolo Vanoli: 'Domani partita impegnativa per noi, il Frosinone ha grandi qualità tecn… - 1972book : RT @N_Rascaglia: ???? Con un autogol clamoroso la #Aksener, leader dell'IYI Parti e seconda forza politica del Tavolo dei Sei, annuncia in co… -