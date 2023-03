Concorso ordinario superato dopo il 20 luglio 2022: elenco aggiuntivo GPS, supplenze e ruolo. Cosa fare [CONSULENZA] (Di sabato 4 marzo 2023) Concorso ordinario per la scuola secondaria di cui al DD n. 499 del 21 aprile 2020: tante graduatorie sono state pubblicate dopo il 20 luglio 2022, data ultima posta dall'OM n. 112 del 6 maggio 2022 come termine di conseguimento dell'abilitazione utile per l'inserimento nella prima fascia GPS. Tante altre sono state pubblicate oltre il termine delle immissioni in ruolo 2022. Pertanto l'anno scolastico 2023/24 sarà veramente un anno ricco per i docenti che hanno recentemente conseguito l'abilitazione con il Concorso ordinario. Cosa bisognerà fare. L'articolo Concorso ordinario superato dopo il 20 ... Leggi su orizzontescuola (Di sabato 4 marzo 2023)per la scuola secondaria di cui al DD n. 499 del 21 aprile 2020: tante graduatorie sono state pubblicateil 20, data ultima posta dall'OM n. 112 del 6 maggiocome termine di conseguimento dell'abilitazione utile per l'inserimento nella prima fascia GPS. Tante altre sono state pubblicate oltre il termine delle immissioni in. Pertanto l'anno scolastico 2023/24 sarà veramente un anno ricco per i docenti che hanno recentemente conseguito l'abilitazione con ilbisognerà. L'articoloil 20 ...

