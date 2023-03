Comune di Legnano: Concorso per 1 Istruttore Tecnico (Di sabato 4 marzo 2023) Il Comune di Legnano ha indetto un Concorso Pubblico per la ricerca di 1 Istruttore Tecnico, in categoria C. L’assunzione sarà formalizzata con contratto a tempo pieno ed indeterminato. Concorso Comune di Legnano: Cosa c’è da Sapere Alle porte di Milano, nel Comune di Legnano, si cerca 1 Istruttore Tecnico. Per partecipare al Concorso serve diploma di Geometra o titolo di studio equivalente, cittadinanza italiana, ottima conoscenza dei sistemi informatici e di disegno Tecnico. La Risorsa sarà assegnata all’Ufficio Tecnico, e assunta con contratto a tempo indeterminato, si occuperà della gestione di pratiche edilizie ... Leggi su posizioniaperte (Di sabato 4 marzo 2023) Ildiha indetto unPubblico per la ricerca di 1, in categoria C. L’assunzione sarà formalizzata con contratto a tempo pieno ed indeterminato.di: Cosa c’è da Sapere Alle porte di Milano, neldi, si cerca 1. Per partecipare alserve diploma di Geometra o titolo di studio equivalente, cittadinanza italiana, ottima conoscenza dei sistemi informatici e di disegno. La Risorsa sarà assegnata all’Ufficio, e assunta con contratto a tempo indeterminato, si occuperà della gestione di pratiche edilizie ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SettenewsWeb : Sarà aperto lunedì 13 marzo il cantiere per la rifunzionalizzazione del bocciodromo di via Lodi a Legnano. Come ann… - SettenewsWeb : Da questa mattina, mercoledì 22 febbraio, per i pendolari non sarà più possibile lasciare l’automobile nel parchegg… -