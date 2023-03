Comunali 2023 a Fiumicino, Picca e Calandra: “Lega al lavoro per una lista forte e coesa” (Di sabato 4 marzo 2023) Fiumicino – “Stiamo lavorando ogni giorno per creare la lista più competitiva possibile in vista delle amministrative del prossimo maggio. E abbiamo trovato, in parte inaspettato, un entusiasmo intorno alle idee del partito e alla figura di Salvini, che ci fa guardare al futuro con ottimismo”. A parlare sono il coordinatore territoriale e il vice, rispettivamente Monica Picca e Stefano Calandra, che in questi giorni sono impegnati nella scelta dei nomi. “C’è un forte interesse sui temi per i quali ci battiamo da sempre, in primis la sicurezza dei territori, lo sviluppo economico, la qualità dei servizi. Auguriamo già da adesso a tutti coloro che saranno in lista – concludono i responsabili della lista – una buona campagna elettorale, tra la gente e per la gente. ... Leggi su ilfaroonline (Di sabato 4 marzo 2023)– “Stiamo lavorando ogni giorno per creare lapiù competitiva possibile in vista delle amministrative del prossimo maggio. E abbiamo trovato, in parte inaspettato, un entusiasmo intorno alle idee del partito e alla figura di Salvini, che ci fa guardare al futuro con ottimismo”. A parlare sono il coordinatore territoriale e il vice, rispettivamente Monicae Stefano, che in questi giorni sono impegnati nella scelta dei nomi. “C’è uninteresse sui temi per i quali ci battiamo da sempre, in primis la sicurezza dei territori, lo sviluppo economico, la qualità dei servizi. Auguriamo già da adesso a tutti coloro che saranno in– concludono i responsabili della– una buona campagna elettorale, tra la gente e per la gente. ...

