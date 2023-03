... la più grande moschea di Londra, quella di Baitul Futuh nel Sud della capitale britannica, ha completato unada 20 milioni di sterline (23 milioni di euro): ora ospiterà anche ...... parte del recupero della ex Scuola "Alighieri", ladell'edificio socio - ... ritardata l'apertura a causa del ritrovamento dell'ossario, nel 2022 è statala fornitura degli ...... le risorse mancanti verranno reperite essendo già avvenute le necessarie interlocuzioni con l'ufficio speciale per lae,la procedura di verifica, si avvierà l'appalto dei ...

Completata la ricostruzione della più grande moschea di Londra - Il ... Il Sole 24 ORE

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per esperienza, misurazione e marketing (con annunci personalizzati) come speci ...La ricostruzione del Filadelfia, come è noto, non è stata completata, manca il Museo e vanno fatti i lavori per sistemare le parti dell’impianto, che ospitò il Grande ...