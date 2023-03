“Come suscitare una reazione dai leader del mondo” (Di sabato 4 marzo 2023) MILANO – Ferve l’attesa per la sfida tanto agognata tra l’Inter e il Lecce, tra le squadre più in forma del momento. Si respira un’aria carica di tensione e determinazione. Il tecnico nerazzurro Simone Inzaghi si è concesso in un’interessante intervista al canale tematico della società meneghina, dove ha riposto la sua grande speranza in un successo, dopo l’ultimo risultato che l’ha lasciato amareggiato. “In questa occasione, arriviamo a questa sfida arrabbiati per l’ultimo risultato, ma pronti a rivivere le emozioni dell’essere in campo. Abbiamo analizzato gli errori commessi e ci siamo resi conto che servirà molta concentrazione e la giusta dose di lucidità. Dovremo usare la testa, perché ci aspetta un match difficile, ma allo stesso tempo emozionante. Mi aspetto una reazione da grandi uomini e da grande gruppo, che è ciò che siamo. Di fronte troveremo una squadra in ... Leggi su justcalcio (Di sabato 4 marzo 2023) MILANO – Ferve l’attesa per la sfida tanto agognata tra l’Inter e il Lecce, tra le squadre più in forma del momento. Si respira un’aria carica di tensione e determinazione. Il tecnico nerazzurro Simone Inzaghi si è concesso in un’interessante intervista al canale tematico della società meneghina, dove ha riposto la sua grande speranza in un successo, dopo l’ultimo risultato che l’ha lasciato amareggiato. “In questa occasione, arriviamo a questa sfida arrabbiati per l’ultimo risultato, ma pronti a rivivere le emozioni dell’essere in campo. Abbiamo analizzato gli errori commessi e ci siamo resi conto che servirà molta concentrazione e la giusta dose di lucidità. Dovremo usare la testa, perché ci aspetta un match difficile, ma allo stesso tempo emozionante. Mi aspetto unada grandi uomini e da grande gruppo, che è ciò che siamo. Di fronte troveremo una squadra in ...

