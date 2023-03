Come Si Fanno Le Stories Su Instagram (Di sabato 4 marzo 2023) : la guida completa Instagram è il social network delle immagini e dei video, e le storie rappresentano uno degli strumenti più efficaci per raccontare la propria vita a un pubblico sempre più vasto. In questo articolo vediamo , con semplici e utili consigli per creare contenuti sempre più interessanti e coinvolgenti. 1. Come si accede alla funzione “Stories” Accesso alla funzione Stories su Instagram è molto semplice, una volta avviata l’applicazione, la prima cosa da fare è toccare il simbolo della fotocamera in alto a sinistra dello schermo o scorrere la schermata per visualizzare lo strumento delle storie. 2. Come si creano le Stories Per creare la story, tocca il simbolo della macchina fotografica che si trova in alto a sinistra. Il formato delle storie ... Leggi su 20migliori (Di sabato 4 marzo 2023) : la guida completaè il social network delle immagini e dei video, e le storie rappresentano uno degli strumenti più efficaci per raccontare la propria vita a un pubblico sempre più vasto. In questo articolo vediamo , con semplici e utili consigli per creare contenuti sempre più interessanti e coinvolgenti. 1.si accede alla funzione “” Accesso alla funzionesuè molto semplice, una volta avviata l’applicazione, la prima cosa da fare è toccare il simbolo della fotocamera in alto a sinistra dello schermo o scorrere la schermata per visualizzare lo strumento delle storie. 2.si creano lePer creare la story, tocca il simbolo della macchina fotografica che si trova in alto a sinistra. Il formato delle storie ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GavinoSanna1967 : Non sto esagerando, non sanno più come dirlo in modo più chiaro e forte. Credo siano anche stupiti della facilità c… - LoPsihologo : Il tuo cervello non è infallibile, anzi, è soggetto a condizionamenti che spesso neanche vedi. Si insinuano nella t… - Giorgiolaporta : L’#Ucraina non è una democrazia, #Zelensky ha messo fuori legge come #Putin gli 11 partiti di opposizione e a confr… - Weird_viper : La sua faccia mentre lo dice, raga. Come fate a non capire quanto questa situazione li faccia stare male, davvero i… - NadiaGentile10 : @vivailtrashhh @DANIELE_NIKITA @JeyPelizon @GrandeFratello E come sempre cip e ciop fanno battutine stupide -

Firenze, manifestazione antifascista: 'Siamo oltre 50mila'. Schlein - Conte: colloquio e stretta di mano A noi come Movimento Cinque Stelle interessa lavorare per rafforzare l'azione politica delle forze ...degli ultimi anni e quindi di un rinnovamento che non può essere rimesso alle scelte che fanno al ... Dal Padel al Ghostpadel : si gioca al buio , ecco come funziona Come per il classico Padel, vengono organizzati numerosi tornei e può essere praticato da tutti, ... " L o schema di gioco, i materiali e i contenuti tecnici fanno parte di un progetto con brevetto ... Schlein e Conte al corteo antifascista di Firenze. Il patto M5s - Pd: oggi non si parla di Ucraina Come rifugiarsi nella storia per schivare il presente. Finalmente in piazza Santa Croce, sotto la ... Parlano di temi comuni, si fanno fare foto e riprese. Intanto dal palco continuano i comizi del ... A noiMovimento Cinque Stelle interessa lavorare per rafforzare l'azione politica delle forze ...degli ultimi anni e quindi di un rinnovamento che non può essere rimesso alle scelte cheal ...per il classico Padel, vengono organizzati numerosi tornei e può essere praticato da tutti, ... " L o schema di gioco, i materiali e i contenuti tecniciparte di un progetto con brevetto ...rifugiarsi nella storia per schivare il presente. Finalmente in piazza Santa Croce, sotto la ... Parlano di temi comuni, sifare foto e riprese. Intanto dal palco continuano i comizi del ... Come fanno i pipistrelli a convivere con i virus Focus