Come l’Occidente ha provocato la guerra in Ucraina. Un libro indispensabile e documentato (Di sabato 4 marzo 2023) Di fronte al moltiplicarsi di saggi pubblicati dal deflagrare del conflitto russo-ucraino, sicuramente uno dei lavori più originali è quello scritto da Benjamin Abelow “Come l’Occidente ha provocato la guerra in Ucraina” edito da Fazi Editore e che ospita anche una prefazione del noto storico Luciano Canfora. L’originalità del lavoro di Abelow è quella di porsi una domanda: chi è il vero responsabile del ritorno della guerra in Europa? Di fronte ad un mainstream che ormai da mesi – anni se si considera il vero inizio della guerra cioè il 2014 – suona secondo un unico spartito, è rivoluzionario anche solo porsi delle domande evitando di costruire delle certezze su delle false premesse e convinzioni. Gli apprezzamenti dagli Usa Se pare quasi ovvio che Noam Chomsky ... Leggi su strumentipolitici (Di sabato 4 marzo 2023) Di fronte al moltiplicarsi di saggi pubblicati dal deflagrare del conflitto russo-ucraino, sicuramente uno dei lavori più originali è quello scritto da Benjamin Abelow “halain” edito da Fazi Editore e che ospita anche una prefazione del noto storico Luciano Canfora. L’originalità del lavoro di Abelow è quella di porsi una domanda: chi è il vero responsabile del ritorno dellain Europa? Di fronte ad un mainstream che ormai da mesi – anni se si considera il vero inizio dellacioè il 2014 – suona secondo un unico spartito, è rivoluzionario anche solo porsi delle domande evitando di costruire delle certezze su delle false premesse e convinzioni. Gli apprezzamenti dagli Usa Se pare quasi ovvio che Noam Chomsky ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ilfoglio_it : Altro che occidente decadente, dal confronto con noi la Russia di Putin ne esce come un incubo. L’aspettativa di vi… - MontanariPier : RT @PeppeMorano: La mala Russia Altro che occidente decadente, dal confronto con noi il paese di Putin ne esce come un incubo. L’aspettativ… - 7ilippo : @andrea_gym @stefanoservadei @Sejev9 Ci vuole proprio la faccia come il culo per parlare dell'imperialismo Russo qu… - dicembre71 : RT @wuminchia: @Antonio_Tajani .. parlano di ricostruzione a guerra in corso e non sapendo come andrà a finire, intanto gli americani si so… - lalitapetila : RT @riannuzziGPC: 5) L’ordine internazionale “basato su regole” è visto da molti paesi come un’imposizione unilaterale dell’Occidente 4/4… -

Costruire una sicurezza universale è l'unico modo per garantire pace e stabilità in Medio Oriente Un buon esempio di come l'Occidente abbia calpestato la giustizia è la ritardata risoluzione della questione palestinese. L'Occidente ha anche creato conflitti e odio, poiché ha propagandato la sua ... Che idiozia la polemica sul karaoke , Zelensky segato e l' Usigrai : quindi, oggi... ..."vocazioni" in Occidente Per il Papa no, io non so che pensare. Voi - In questo Paese in cui si straparla di libertà di stampa e diavolerie varie (ma vorrei dire di peggio) c'è un sindacato come l'... L'amicizia tra Cina e Russia è davvero vantaggiosa per Pechino Report Le Monde ... ma non su come risolverla: 'La Cina è contraria all'uso della ... 'I fallimenti di Putin' Nel suo ufficio presso l'Accademia delle ... Per questo settuagenario, all'inizio del XXI secolo l'Occidente ha ... Un buon esempio diabbia calpestato la giustizia è la ritardata risoluzione della questione palestinese.ha anche creato conflitti e odio, poiché ha propagandato la sua ......"vocazioni" inPer il Papa no, io non so che pensare. Voi - In questo Paese in cui si straparla di libertà di stampa e diavolerie varie (ma vorrei dire di peggio) c'è un sindacato'...... ma non surisolverla: 'La Cina è contraria all'uso della ... 'I fallimenti di Putin' Nel suo ufficio presso'Accademia delle ... Per questo settuagenario, all'inizio del XXI secoloha ... Conflitto Russia Ucraina: una teoria critica Micromega