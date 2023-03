Come l’Occidente ha provocato la guerra in Ucraina. Un libro indispensabile e documentato (Di sabato 4 marzo 2023) Di fronte al moltiplicarsi di saggi pubblicati dal deflagrare del conflitto russo-ucraino, sicuramente uno dei lavori più originali è quello scritto da Benjamin Abelow “Come l’Occidente ha provocato la guerra in Ucraina” edito da Fazi Editore e che ospita anche una prefazione del noto storico Luciano Canfora. L’originalità del lavoro di Abelow è quella di porsi una domanda: chi è il vero responsabile del ritorno della guerra in Europa? Di fronte ad un mainstream che ormai da mesi – anni se si considera il vero inizio della guerra cioè il 2014 – suona secondo un unico spartito, è rivoluzionario anche solo porsi delle domande evitando di costruire delle certezze su delle false premesse e convinzioni. Gli apprezzamenti dagli Usa Se pare quasi ovvio che Noam Chomsky ... Leggi su strumentipolitici (Di sabato 4 marzo 2023) Di fronte al moltiplicarsi di saggi pubblicati dal deflagrare del conflitto russo-ucraino, sicuramente uno dei lavori più originali è quello scritto da Benjamin Abelow “halain” edito da Fazi Editore e che ospita anche una prefazione del noto storico Luciano Canfora. L’originalità del lavoro di Abelow è quella di porsi una domanda: chi è il vero responsabile del ritorno dellain Europa? Di fronte ad un mainstream che ormai da mesi – anni se si considera il vero inizio dellacioè il 2014 – suona secondo un unico spartito, è rivoluzionario anche solo porsi delle domande evitando di costruire delle certezze su delle false premesse e convinzioni. Gli apprezzamenti dagli Usa Se pare quasi ovvio che Noam Chomsky ...

