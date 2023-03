Come è finita la prima stagione de Il Commissario Ricciardi su Rai 1? Trama (Di sabato 4 marzo 2023) Ora che siamo arrivati alla seconda stagione, c’è chi ha la memoria corta, e non che chiedersi, ma Come finisce Il Commissario Ricciardi? Niente di grave, ad ogni modo, perché ci siamo noi a stimolarvi la memoria. Con questo articolo potrete riprendere le fila del discorso e della storia terminata con la prima stagione, prima delle nuove puntate in onda a partire da lunedì 6 marzo 2023. Il Commissario Ricciardi 2, c’è la data: ecco quando inizia, Trama e anticipazioni Come finisce la prima stagione de Il Commissario Ricciardi La fiction tratta dai romanzi di Maurizio De Giovanni con Lino Guanciale nel ruolo della protagonista ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 4 marzo 2023) Ora che siamo arrivati alla seconda, c’è chi ha la memoria corta, e non che chiedersi, mafinisce Il? Niente di grave, ad ogni modo, perché ci siamo noi a stimolarvi la memoria. Con questo articolo potrete riprendere le fila del discorso e della storia terminata con ladelle nuove puntate in onda a partire da lunedì 6 marzo 2023. Il2, c’è la data: ecco quando inizia,e anticipazionifinisce lade IlLa fiction tratta dai romanzi di Maurizio De Giovanni con Lino Guanciale nel ruolo della protagonista ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Mimma22851036 : RT @Pattytiky: a chi diceva che Falsonellq era amica con Nikita,visto come è finita appena ha ripreso a parlare con Edo???#GFvip - Pattytiky : a chi diceva che Falsonellq era amica con Nikita,visto come è finita appena ha ripreso a parlare con Edo???#GFvip - CorriereCitta : Come è finita la prima stagione de Il Commissario Ricciardi su Rai 1? Trama - Pierpao08661105 : @franziskanava @RegLombardia E perché state linciando #Conte ? Un PdC come prende le decisioni se non sui dati in s… - Vittoriog82 : @ultimora_pol E come la risolviamo? Violando la sovranità territoriale di un paese libero e democratico attraverso… -