Combinata nordica | Jarl Magnus Riiber vince ancora e fa poker ai Mondiali di Planica! 19° Costa

(Di sabato 4 marzo 2023)completa l’opera e fa 4 su 4 ai Campionatidi2023 sulle nevi di Planica, diventando il primo norvegese di sempre are il titolo mondiale nella Gundersen di 10 km con salto su trampolino grande. Il fuoriclasse scandinavo si sblocca dunque in questo format a livello iridato ed eguaglia l’impresa del tedesco Johannes Rydzek, capace di imporsi in tutte e quattro le competizioni disputate nell’edizione di Lahti 2017. Il 25enne di Oslo, all’ottavo oro complessivo (il quarto individuale) della carriera ai, ha dominato la gara odierna demolendo la concorrenza nel segmento di salto e gestendo agevolmente la situazione nel fondo. Oltre un minuto il vantaggio al traguardo nei confronti del gruppetto di ...

Jarl Magnus Riiber completa l'opera e fa 4 su 4 ai Campionati Mondiali di combinata nordica 2023 sulle nevi di Planica, diventando il primo norvegese di sempre a vincere il titolo mondiale nella ...