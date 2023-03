"Colpa sua, l'ha affossata lei". Loredana Bertè nella bufera: sotto processo a The Voice (Di sabato 4 marzo 2023) È arrivata tra i 4 superfinalisti di The Voice Senior, ma secondo molti Lisa Manosperti è stata "affossata" dalla sua stessa coach, Loredana Bertè. I telespettatori dello show musicale di Rai 1 condotto da Antonella Clerici e riservato ai cantanti non professionisti over 60 anni hanno commentato in tempo reale la finalissima, vinta a sorpresa da Maria Teresa Reale, del team di Clementino. Come detto, non mancano critiche anche aspre a "Sua Maestà" Loredana, accusata di non aver capito fino in fondo Lisa e non aver esaltato la potenza della sua voce. La Manosperti aveva conquistato tutti alle Blind Audition esibendosi in una emozionante cover di Almeno tu nell'universo, un classico immortale di Mia Martini che aveva portato alle lacrime sua sorella ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 4 marzo 2023) È arrivata tra i 4 superfinalisti di TheSenior, ma secondo molti Lisa Manosperti è stata "" dalla sua stessa coach,. I telespettatori dello show musicale di Rai 1 condotto da AntoClerici e riservato ai cantanti non professionisti over 60 anni hanno commentato in tempo reale la finalissima, vinta a sorpresa da Maria Teresa Reale, del team di Clementino. Come detto, non mancano critiche anche aspre a "Sua Maestà", accusata di non aver capito fino in fondo Lisa e non aver esaltato la potenza della sua voce. La Manosperti aveva conquistato tutti alle Blind Audition esibendosi in una emozionante cover di Almeno tu nell'universo, un classico immortale di Mia Martini che aveva portato alle lacrime sua sorella ...

