CM com – Lazio | il riscatto della ‘maglia dentifricio’ | primo successo stagionale con la terza divisa | Serie A

(Di sabato 4 marzo 2023) 2023-03-04 12:36:00 Fioccano commenti e discussioni a causa dell’ultima news pubblicata sul web: I tifosi dalmomento che l’hanno vista, l’hanno ribattezzata subito maglia dentifricio. Ladi quest’anno, quella nera con una striscia gialla e verde sul petto, indossata ieri a Napoli è indubbiamente quella meno amata dai sostenitori biancocelesti. Ma è più per i risultati ottenuti sul campo, che per la scelta cromatica (comunque oggetto di dibattito tra i diversi gusti dei laziali). In questo senso quindi la vittoria al Maradona sa diper questa maglietta così bistrattata, perché è stato ilcon lei addosso, dopo diverse delusioni e figuracce. Vestita solo in 4 gare ...

Commenta per primo Non solo è stato decisivo ieri Vecino al Maradona. Il match winner di Napoli -dimostra anche tanta autoironia, quando negli spogliatoi lo staff biancoceleste gli fa rivedere il replay del suo gol: Già in avvio di partita aveva sfiorato la rete girando di testa una ...Già Vecino, ex di Spalletti, aveva rischiato di portare in vantaggio lanel primo tempo. Proprio Vecino: il centrocampista è tornato opaco da un Mondiale brutto, per lui e per l'Uruguay , ...

Lazio, Vecino: "Osimhen Dobbiamo coprire bene gli spazi e..." Calcio in Pillole

Sarri ha ingabbiato il Napoli e Spalletti in poche mosse: possesso palla ceduto all'avversario e la mossa Vecino in mezzo al campo per creare ...