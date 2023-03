Claudia Lai, la DJ moglie di Nainggolan si sfoga sul cancro: “Mi facevo la doccia e la coda mi rimase in mano. Minuti terribili, mia figlia pensava fosse uno scherzo” (Di sabato 4 marzo 2023) “Ero in Sardegna quando l’ho scoperto. Facendo una doccia mi sono accorta di avere un piccolo nodulo sul seno. All’inizio non ci ho fatto nemmeno caso, pensavo fosse qualche ghiandola infiammata a causa di uno strappo. Su consiglio di mia mamma sono andata di corsa a Milano a fare un controllo, dove il giorno stesso la brutta notizia che probabilmente si trattava di un tumore. Dopo 4 giorni la conferma: un tumore al quarto stadio”. Così Claudia Lai, influencer e lavoratrice poliedrica, moglie del calciatore Radja Nainggolan (ex di Roma, Cagliari e Inter), su richiesta della sua interlocutrice, inizia a raccontare della sua esperienza su YouTalk. Affrontare una malattia così rischiosa e debilitante non è facile. Anche chi ne è uscito, come Claudia, spesso continua a portarne dietro gli ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 4 marzo 2023) “Ero in Sardegna quando l’ho scoperto. Facendo unami sono accorta di avere un piccolo nodulo sul seno. All’inizio non ci ho fatto nemmeno caso, pensavoqualche ghiandola infiammata a causa di uno strappo. Su consiglio di mia mamma sono andata di corsa a Milano a fare un controllo, dove il giorno stesso la brutta notizia che probabilmente si trattava di un tumore. Dopo 4 giorni la conferma: un tumore al quarto stadio”. CosìLai, influencer e lavoratrice poliedrica,del calciatore Radja(ex di Roma, Cagliari e Inter), su richiesta della sua interlocutrice, inizia a raccontare della sua esperienza su YouTalk. Affrontare una malattia così rischiosa e debilitante non è facile. Anche chi ne è uscito, come, spesso continua a portarne dietro gli ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FQMagazineit : Claudia Lai, la DJ moglie di Nainggolan si sfoga sul cancro: “Mi facevo la doccia e la coda mi rimase in mano. Minu… - leggoit : Claudia Lai e il tumore, la moglie di #Nainggolan: «Il momento più duro? Sotto la doccia, mi è rimasta la treccia i… - martina_lo_re : #Claudia Lai, moglie di Nainggolan: «Il tumore? Il momento più duro quando la coda dei capelli mi restò in... - Cor… - Corriere : La moglie di Nainggolan: «Il tumore? Il peggio quando mi restò in mano la coda dei capelli» - CinziaMarongiu : La forza e il coraggio di Claudia Lai -