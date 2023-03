Classifica marcatori Serie A 2022-2023 | i goleador del campionato

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SerieA : ???? ?????????????? guida in solitaria la classifica dei marcatori della #SerieATIM??! ?? ? @cryptocom ? - sabrijouini83 : ??????Il Lipsia è uno dei club più interessati a Jonathan David del Lille, ma la trattativa al momento è complicata p… - sportparma : SERIE B: risultati, classifica e marcatori della 28ª giornata - bball_evo : NBA ?????? - Congratulazioni a Kevin Durant, grazie ai 20 punti registrati stanotte a Charlotte ha superato Oscar Robe… - MartelliStefano : @officialmaz Riducendo le squadre e introducendo gli spareggi salvezza si ridurrebbero le partite finte, accomodate… -

Il Palermo resta primo inma il Potenza adesso accorcia a - 2: i rosanero dovranno ... Potenza - Palermo 2 - 1: 7 s.t. De Senso (PO), 25 s.t. Discianni (PO), 48 s.t. Ganci (PA) ...Il Monopoli è salito a quota 45 punti in. Messina - Monopoli, il tabellino: 67' Bizzotto (M). ACR MESSINA (4 - 2 - 3 - 1): Fumagalli, Berto (72'Curiale), Fofana (72' Versienti), ...LE PARTITE Sabato 4 marzo Pisa - Palermo : FINALE 1 - 1: 38 p.t. Di Mariano (PAL), 41 s.t. ore 15.00 Ternana - Benevento: ore 15.00 Lunedì 6 marzo Genoa - Cosenza: ore 20.30 LA(...

Classifica marcatori: Carpentieri cerca la vetta, poi c'è un tris Lazio Gazzetta Regionale

Tour de force per la serie B che dopo il turno infrasettimanale torna in campo per la 28ª giornata. Il menù si apre sabato con due anticipi, Pisa-Palermo alle 14 e Reggina-Parma alle 16,15. Domenica i ...L'Inter cerca il primo successo contro la Juventus, il Milan ospita la Roma: e rossonere tornano a sfidare le giallorosse dopo la finale persa nel 2021 ...