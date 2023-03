Classifica Coppa del Mondo femminile biathlon 2022-2023: Lisa Vittozzi terza nella generale e al comando nell’individuale (Di sabato 4 marzo 2023) Classifica Coppa DEL Mondo femminile biathlon generale 1 SIMON Julia FRA 893 2 OEBERG Elvira U25 SWE 7353 Vittozzi Lisa ITA 7204 WIERER Dorothea ITA 679 5 HERRMANN-WICK Denise GER 668 6 TANDREVOLD Ingrid Landmar NOR 627 7 HAUSER Lisa Theresa AUT 574 8 DAVIDOVA Marketa CZE 554 9 CHEVALIER-BOUCHET Anais FRA 52333 COMOLA Samuela ITA 13342 PASSLER Rebecca ITA 11068 SANFILIPPO Federica ITA 2170 AUCHENTALLER Hannah ITA 20 Classifica Coppa DEL Mondo femminile biathlon INDIVIDUALE 1 Vittozzi Lisa ITA 150 2 OEBERG Hanna SWE 135 3 TANDREVOLD Ingrid Landmark NOR 111 4 SIMON Julia FRA 105 5 JEANMONNOT Lou FRA 104 6 VOIGT Vanessa ... Leggi su oasport (Di sabato 4 marzo 2023)DEL1 SIMON Julia FRA 893 2 OEBERG Elvira U25 SWE 7353ITA 7204 WIERER Dorothea ITA 679 5 HERRMANN-WICK Denise GER 668 6 TANDREVOLD Ingrid Landmar NOR 627 7 HAUSERTheresa AUT 574 8 DAVIDOVA Marketa CZE 554 9 CHEVALIER-BOUCHET Anais FRA 52333 COMOLA Samuela ITA 13342 PASSLER Rebecca ITA 11068 SANFILIPPO Federica ITA 2170 AUCHENTALLER Hannah ITA 20DELINDIVIDUALE 1ITA 150 2 OEBERG Hanna SWE 135 3 TANDREVOLD Ingrid Landmark NOR 111 4 SIMON Julia FRA 105 5 JEANMONNOT Lou FRA 104 6 VOIGT Vanessa ...

