Clamoroso a Firenze, la prof della lettera "antifascista" beccata in piazza così | Guarda (Di sabato 4 marzo 2023) Tutti la sinistra in piazza a Firenze. Un corteo raggiunto un po' da tutta italia, la marcia "antifascista" che nei fatti sancisce il possibile inizio del sodalizio tra il M5s di Giuseppe Conte e il Pd di Elly Schlein. Entrambi i leader, infatti, sfilano in piazza, con il grillino che ha parlato di "valori condivisi" con i dem. In piazza, anche la preside dell'istituto Leonardo da Vinci di Firenze, Annalisa Savino, l'autrice della controversa lettera inviata ai suoi studenti in cui citava Antonio Gramsci e parlava del pericolo dell'indifferenza agli attacchi di stampo fascista. Sulla lettera si era espresso il ministro dell'Istruzione, Giuseppe Valditara, un intervento che aveva scatenato una violenta polemica politica. Insieme alla ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 4 marzo 2023) Tutti la sinistra in. Un corteo raggiunto un po' da tutta italia, la marcia "" che nei fatti sancisce il possibile inizio del sodalizio tra il M5s di Giuseppe Conte e il Pd di Elly Schlein. Entrambi i leader, infatti, sfilano in, con il grillino che ha parlato di "valori condivisi" con i dem. In, anche la preside dell'istituto Leonardo da Vinci di, Annalisa Savino, l'autricecontroversainviata ai suoi studenti in cui citava Antonio Gramsci e parlava del pericolo dell'indifferenza agli attacchi di stampo fascista. Sullasi era espresso il ministro dell'Istruzione, Giuseppe Valditara, un intervento che aveva scatenato una violenta polemica politica. Insieme alla ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... qn_lanazione : Clamoroso gol di Biraghi in #VeronaFiorentina da centrocampo. Il match finisce 0-3, vittoria viola - Marmottist : Comunque clamoroso come questo governo trovi sempre lo specchietto per le allodole di turno per ribadire il suo cel… - infoitsport : Clamoroso al 'Franchi' di Firenze: la Gol Line Technology convalida, ma l'arbitro annulla - sergiorizza : RT @brunolonghi7: Clamoroso Firenze: la Gol-line-technology assegna il gol a #Cabral, il VAR la smentisce.È un precedente che rischia di to… - brunolonghi7 : Clamoroso Firenze: la Gol-line-technology assegna il gol a #Cabral, il VAR la smentisce.È un precedente che rischia… -