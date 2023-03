Ciurria-Izzo | il Monza stende l' Empoli e torna a volare I toscani in crisi nera

(Di sabato 4 marzo 2023) Ilritrova la vittoria in campionato battendo per 2-1 l', nell'anticipo della 25/a giornata della Serie A. Partono meglio i, che trovano il vantaggio con Satriano ma l'azione è viziata da un fuorigioco di Caputo. Il Var annulla. I biancorossi di casa crescono con il passare dei minuti e al 18' trovano il meritato vantaggio con un gran gol di, che batte Perisan in diagonale su assist di tacco di Petagna. L'arbitro inizialmente annulla per fuorigioco, ma il Var lo corregge. Nella ripresa la partita resta equilibrata, con iche trova il pareggio al 51' con un bel colpo di testa ravvicinato di Satriano su cross di Marin deviato di testa da Pablo Mari. La squadra di Palladino accusa il colpo, sbanda tanto da rischiare di capitolare ancora per opera di Marin direttamente ...

Commenta per primo Il Monza vince la prima gara interna del 2023, lo fa ai danni dell'Empoli grazie ai gol di, in mezzo il pareggio di Satriano. A fine gara Raffaele Palladino ha parlato a DAZN : ESULTANZA - 'Oggi sono stati 3 punti fondamentali, che danno un grande segnale al nostro campionato.Il tabellino di Monza - Empoli 2 - 1 Gol: 19'(M), 51' Satriano (E), 67'(M) MONZA (3 - 4 - 2 - 1): Di Gregorio; Caldirola, Marì,; Birindelli (26' st Colpani), Pessina, Sensi (19' ...Commenta per primo L'Empoli continua a non vincere, diventano sei le gare senza i 3 punti. Al Brianteo il Monza si impone 2 - 1 grazie alle reti di, per i toscani invece gol di Satriano. Al triplice fischio il tecnico Paolo Zanetti ha parlato così a DAZN : PARTITA - 'C'è rammarico per la sconfitta: primo tempo equilibrato, secondo ...

Il Monza di Palladino vince contro l'Empoli di Zanetti una partita importante non solo per la salvezza, ma magari anche per guardare più in su.Di Monica Colombo Il Monza dopo 2 ko consecutivi batte 2-1 l’Empoli e si porta a quota 32 punti. Decidono le reti di Ciurria e, dopo il pareggio di Satriano, Izzo (Ansa) Il Monza dopo 2 ko consecutivi ...