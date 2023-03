Ciurria - Izzo gol e il Monza riprende a correre Empoli al buio | non vince più

(Di sabato 4 marzo 2023) Attiva ora il tuo abbonamento! Per te, allo stesso prezzo, anche il quotidiano digitale La Gazzetta dello Sport.: tutte le notizie Serie A: tutte le notizie Calcio: tutte le notizie Gasport 4 ...

con un perfetto gesto tecnico timbra il primo gol con la maglia del Monza, che è anche il ... Nel finale spreca il raddoppio cercando l'azione personale)6,5 : schierato sulla trequarti,...Contro la formazione allenata da Paolo Zanetti il Monza trova la sua prima vittoria casalinga del ...I gol: nel primo tempo per i brianzoli al 19'; nel secondo tempo per i toscani Satriano al 6' e per i padroni di casa al 22'. 4 marzo 2023

Ciurria-Izzo riportano alla vittoria il Monza: 2-1 a un Empoli in ... TUTTO mercato WEB

Da pochi minuti sono state diramate le formazioni ufficiali della sfida. Monza-Empoli, le formazioni ufficiali. Monza (3-4-2-1): Di Gregorio, Caldirola, Pablo Marì ...I brianzoli di Palladino passano in vantaggio al 19' con l'esterno scuola Spezia, i toscani di Zanetti pareggiano al 51' con l'italo-uruguayano di proprietà dell'Inter. Decide il match il gol dell'ex ...