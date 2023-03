Circolo della Vela di Bari | oggi in acqua per il Trofeo Aldo D’Alesio

Leggi su nonsolonautica

(Di sabato 4 marzo 2023) Importante anniversario per ildeldi. Nato in memoria del più longevo presidente del sodalizio sportivo barese, che durante il suo lungo mandato si spese per incrementare l’attività velica e raggiungere risultati importanti con il, ilcompie 20 anni ., circa ottanta iscritti Una ottantina gli iscritti provenienti dai Circoli velici di tutta l’VIII zona Fiv (Puglia) divisi in Ilca 4, Ilca 6 e Ilca 7. Di questi 18 sono atleti agonisti del CVseguiti dagli istruttori Riccardo Sangiuliano e Luca Bergamasco. A questi si aggiungono tre giovani leve Ilcascuola ...