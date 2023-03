Cinema, l’animazione napoletana a Bordeaux: “Fiammetta” è al Cartoon Movie (Di sabato 4 marzo 2023) “Fiammetta”, film in animazione scritto e prodotto a Napoli, è stato selezionato al Cartoon Movie, il più grande evento europeo dedicato alla presentazione di lungometraggi animati che si terrà a Bordeaux dal 7 al 9 marzo, organizzato con Media-Europa Creativa, programma della Commissione dell’Unione Europea, tra i 50 progetti dai 19 Paesi europei. Nato da un soggetto di Nicola Barile, tra i pionieri dell’animazione 3D in Italia, il film ha preso forma grazie alla sceneggiatura che porta le firme di Enzo D’Alò, il regista del pluripremiato “La Gabbianella e il Gatto”, e Giovanni Calvino, autore di numerosi romanzi, tra cui “Il Muro di Napoli”. Anche la compagine produttiva è tutta napoletana. Nel bel mezzo di Porta Capuana, infatti, vi è Uanèma Entertainment, una vera e propria ... Leggi su ildenaro (Di sabato 4 marzo 2023) “”, film in animazione scritto e prodotto a Napoli, è stato selezionato al, il più grande evento europeo dedicato alla presentazione di lungometraggi animati che si terrà adal 7 al 9 marzo, organizzato con Media-Europa Creativa, programma della Commissione dell’Unione Europea, tra i 50 progetti dai 19 Paesi europei. Nato da un soggetto di Nicola Barile, tra i pionieri del3D in Italia, il film ha preso forma grazie alla sceneggiatura che porta le firme di Enzo D’Alò, il regista del pluripremiato “La Gabbianella e il Gatto”, e Giovanni Calvino, autore di numerosi romanzi, tra cui “Il Muro di Napoli”. Anche la compagine produttiva è tutta. Nel bel mezzo di Porta Capuana, infatti, vi è Uanèma Entertainment, una vera e propria ...

