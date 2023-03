Ciclismo, come sta Alberto Bettiol dopo la caduta alla Strade Bianche? La situazione (Di sabato 4 marzo 2023) Alberto Bettiol, con una dichiarazione rilasciata alla Gazzetta dello Sport, ha rassicurato sulle sue condizioni dopo la caduta alla Strade Bianche 2023: il ciclista della EF Education-EasyPost è caduto in discesa e le immagini televisive lo hanno mostrato disteso sull’asfalto. dopo qualche minuto però l’azzurro è risalito in sella, ma non ha concluso la gara. Non ci sono dunque problemi fisici per Bettiol, salvato dal casco, andato in pezzi: il ciclista italiano, come previsto, dovrebbe essere al via della Tirreno-Adriatico 2023, che scatterà lunedì 6 marzo. L’azzurro ha spiegato alla Gazzetta dello Sport: “La velocità non era elevata, saremo stati sui 35 all’ora, in pratica ho ... Leggi su oasport (Di sabato 4 marzo 2023), con una dichiarazione rilasciataGazzetta dello Sport, ha rassicurato sulle sue condizionila2023: il ciclista della EF Education-EasyPost è caduto in discesa e le immagini televisive lo hanno mostrato disteso sull’asfalto.qualche minuto però l’azzurro è risalito in sella, ma non ha concluso la gara. Non ci sono dunque problemi fisici per, salvato dal casco, andato in pezzi: il ciclista italiano,previsto, dovrebbe essere al via della Tirreno-Adriatico 2023, che scatterà lunedì 6 marzo. L’azzurro ha spiegatoGazzetta dello Sport: “La velocità non era elevata, saremo stati sui 35 all’ora, in pratica ho ...

