Chiedetelo voi il congedo di paternità da alternare a quello di maternità, e poi il permesso per fare l'inserimento al nido, per andare ai colloqui con i prof, voi che avete le leggi e il vento a favore: essere insieme, allineati, vi renderà fortissimi (Di sabato 4 marzo 2023) Quando, preparando il palinsesto di Obiettivo 5 (il campus sulla parità di genere che il Corriere della Sera organizza all’Università La Sapienza di Roma il 9 e 10 marzo, a pag. 163), abbiamo chiesto ai ragazzi quali fossero gli argomenti caldi per loro, sono rimasta sorpresa. Perché tra i tanti temi che gli universitari hanno ben presenti – la disparità di stipendi, le maggiori difficoltà delle ragazze ad accedere a tanti lavori, i pregiudizi culturali -, in molti hanno chiesto di parlare di paternità. Danda Santini direttrice di “iO Donna” (foto di Carlo Furgeri Gilbert). leggi anche › maternità (e paternità): la parola a voi Dopo gli anni in cui le donne hanno messi i pantaloni e imparato, non senza dubbi, ... Leggi su iodonna (Di sabato 4 marzo 2023) Quando, preparando il palinsesto di Obiettivo 5 (il campus sulla parità di genere che il Corriere della Sera organizza all’Università La Sapienza di Roma il 9 e 10 marzo, a pag. 163), abbiamo chiesto ai ragazzi quali fossero gli argomenti caldi per loro, sono rimasta sorpresa. Perché tra i tanti temi che gli universitari hanno ben presenti – la disparità di stipendi, le maggiori difficoltà delle ragazze ad accedere a tanti lavori, i pregiudizi culturali -, in molti hanno chiesto di parlare di. Danda Santini direttrice di “iO Donna” (foto di Carlo Furgeri Gilbert).anche ›(e): la parola a voi Dopo gli anni in cui le donne hanno messi i pantaloni e imparato, non senza dubbi, ...

