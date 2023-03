Chi sono i figli di Tiziano Ferro, Margherita e Andres (Di sabato 4 marzo 2023) Tiziano Ferro e suo marito Victor Allen sono diventati padri di due figli, Margherita e Andres. Il cantante ha presentato i nuovi arrivati ai suoi follower con un post su Instagram il 28 febbraio del 2022. “Due telefonate mi hanno reso l’uomo più felice del mondo“, scrisse quel giorno, pubblicando la loro foto, di schiena, sul social. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Tiziano Ferro (@TizianoFerro) Margherita e Andres quando sono arrivati a casa Ferro/Allen avevano rispettivamente 9 mesi la femminuccia, 4 mesi il maschietto. Tiziano Ferro, fino ad oggi, non ... Leggi su cinemaserietv (Di sabato 4 marzo 2023)e suo marito Victor Allendiventati padri di due. Il cantante ha presentato i nuovi arrivati ai suoi follower con un post su Instagram il 28 febbraio del 2022. “Due telefonate mi hanno reso l’uomo più felice del mondo“, scrisse quel giorno, pubblicando la loro foto, di schiena, sul social. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@quandoarrivati a casa/Allen avevano rispettivamente 9 mesi la femminuccia, 4 mesi il maschietto., fino ad oggi, non ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... BelpietroTweet : La stampa di sinistra insiste sulla tesi dei migranti lasciati morire. Ma basta confrontare segnalazioni, orari e d… - TeresaBellanova : Le offese rivolte a Elly #Schlein dal sindaco di #Grosseto sono vergognose. Non basta la condannare quelle parole o… - ZZiliani : LE BELLE RIMPATRIATE - Ehi! Ma guarda chi si rivede: Paulo! - Ciao #Juve. Come va? - Bene, sono in rimonta. E tu? -… - Dottor_Chi : RT @FBiasin: “Da 6 mesi la mia vita e quella della mia famiglia sono state sconvolte dalla malattia di nostro figlio più piccolo”. Il mess… - FranDavaBtrk117 : RT @gazzettanothanx: Chi disse 'La #Juve deve arrivare dietro la #Roma' ha tolto la squalifica a #Mourinho. #Nakata e i #Rolex agli arbitri… -