Chi era Ralph Elliott e come funzionano le Onde di Elliott?

Ralph Nelson Elliott (28 luglio 1871 – 15 gennaio 1948) era un economista americano e uno dei più importanti teorici delle Onde di Elliott. Egli sviluppò questa tecnica di analisi del mercato finanziario negli anni '30, basandosi sulla sua esperienza come analista tecnico e sulla sua conoscenza della teoria della psicologia del comportamento. Elliott osservò che i movimenti del mercato finanziario seguivano pattern specifici che potevano essere identificati e utilizzati per prevedere la futura evoluzione dei prezzi. La sua teoria sostiene che questi pattern si ripetono a diversi livelli di temporalità. Le Onde di Elliott sono costituite da cinque Onde progressive in ...

