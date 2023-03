Chi è Samuele Ceccarelli, il Campione d’Europa dei 60 metri! Da carneade a Imperatore accanto al Messia (Di sabato 4 marzo 2023) Samuele Ceccarelli si è laureato Campione d’Europa dei 60 metri. Fino a due mesi fa era un carneade per il grande pubblico, una giovane promessa per gli addetti ai lavori che non aveva però ancora offerto prestazioni da copertina. Questa sera è salito sul tetto del Vecchio Continente nella velocità pura, riuscendo a battere il Campione Olimpico dei 100 metri e Campione del Mondo della specialità, proprio come aveva fatto due settimane fa ad Ancona. Un’impresa che verrà narrata per generazioni e generazioni da parte della più grande scoperta dell’atletica tricolore in questo inverno. Una stoccata surreale, giunta tra l’altro con qualche linea di febbre: dopo il roboante 6.47 offerto in semifinale, il 23enne ha sciorinato un pirotecnico 6.48 nell’atto conclusivo e si è ... Leggi su oasport (Di sabato 4 marzo 2023)si è laureatodei 60 metri. Fino a due mesi fa era unper il grande pubblico, una giovane promessa per gli addetti ai lavori che non aveva però ancora offerto prestazioni da copertina. Questa sera è salito sul tetto del Vecchio Continente nella velocità pura, riuscendo a battere ilOlimpico dei 100 metri edel Mondo della specialità, proprio come aveva fatto due settimane fa ad Ancona. Un’impresa che verrà narrata per generazioni e generazioni da parte della più grande scoperta dell’atletica tricolore in questo inverno. Una stoccata surreale, giunta tra l’altro con qualche linea di febbre: dopo il roboante 6.47 offerto in semifinale, il 23enne ha sciorinato un pirotecnico 6.48 nell’atto conclusivo e si è ...

