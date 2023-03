Chi è Samuele Ceccarelli | campione nei 60 metri agli Europei davanti a Marcell Jacobs

(Di sabato 4 marzo 2023) La velocità in Europa parla italiano.indoor primo e secondo posto per. Ilolimpico battuto per la seconda volta dal toscano

Un passato nel karate, lasciato a 15 anni per dedicarsi a tempo pieno alla velocità, studente al quinto anno nella laurea magistrale in giurisprudenza (studia all'Università di Pisa),si ...Ceccarelli, 23 anni, è il campione d'Europa dei 60 metri indoor. Lo sprinter toscano batte ancora Marcell Jacobs, che a Istanbul deve accontentarsi dell'argento, e diventa un (altro) re della ...... ha commentato ai microfoni di RaiSport,Ceccarelli dopo la vittoria: "E' una bella ... Grazie a tutti coloro che hanno tifato per me e aspenderà una parola gentile per me, è bello avere ...

La velocità in Europa parla italiano. Agli Europei indoor primo e secondo posto per Ceccarelli e Jacobs. Il campione olimpico battuto per la seconda volta dal toscano ...L’incredulità nei suoi occhi fa emozionare; quella perplessità nel suo sguardo quando ha visto, sullo schermo, che il primo posto e il conseguente oro continentale era tutto suo rappresenta l’emblema ...