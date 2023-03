Chi è Natalia Paragoni: biografia, data di nascita, altezza, fidanzato e Instagram (Di sabato 4 marzo 2023) Natalia Paragoni è nata a Piantedo, in provincia di Sondrio, il 24 Dicembre 1997, sotto il segno zodiacale del Capricorno. La sua altezza è circa 170 cm, ed il suo profilo Instagram ufficiale è @natyParagoni. Natalia Paragoni ha studiato presso l'istituto di formazione professionale “Luigi Clerici”, al fine di coltivare la sua passione per il beauty. Al termine degli studi, ha lavorato come estetista, per poi debuttare nel mondo dello spettacolo e dei social. biografia Natalia Paragoni: personaggio televisivo e influencer Natalia Paragoni si è trasferita da giovane a Milano, al fine di avere più occasioni professionali. Proprio nel capoluogo lombardo, la Paragoni ha ... Leggi su tvpertutti (Di sabato 4 marzo 2023)è nata a Piantedo, in provincia di Sondrio, il 24 Dicembre 1997, sotto il segno zodiacale del Capricorno. La suaè circa 170 cm, ed il suo profiloufficiale è @natyha studiato presso l'istituto di formazione professionale “Luigi Clerici”, al fine di coltivare la sua passione per il beauty. Al termine degli studi, ha lavorato come estetista, per poi debuttare nel mondo dello spettacolo e dei social.: personaggio televisivo e influencersi è trasferita da giovane a Milano, al fine di avere più occasioni professionali. Proprio nel capoluogo lombardo, laha ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... caprichocomenta : RT @DonnaGlamour: Chi è Natalia Paragoni, fidanzata di Andrea Zelletta ed ex corteggiatrice di Uomini e Donne - infoitcultura : Natalia Paragoni: chi è, età, fidanzato, incinta, Instagram, uomini e donne - Giornaleditalia : Natalia Paragoni, chi è: età, biografia, lavoro, Instagram, fidanzato e vita privata - DonnaGlamour : Chi è Andrea Zelletta, ex tronista di Uomini e Donne e fidanzato di Natalia Paragoni - DonnaGlamour : Chi è Natalia Paragoni, fidanzata di Andrea Zelletta ed ex corteggiatrice di Uomini e Donne -