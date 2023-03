Chi è Maria Teresa Reale, vincitrice dell’edizione 2023 di The Voice Senior? (Di sabato 4 marzo 2023) Dopo la vittoria di Erminio Sinni nella prima edizione del 2020 e quella di Annibale Giannarelli nell’edizione 2021/22, è stata una donna ad aggiudicarsi la terza edizione di The Voice Senior, terminata il 3 marzo 2023. Si tratta di Maria Teresa Reale, del team Clementino (alla sua prima vittoria) che si è imposta su Lisa Manosperti con il 34,9% dei voti del pubblico da casa, emozionando tutti con la sua interpretazione del brano “Oggi sono io” di Alex Britti (brano uscito nel 1999 con cui il cantautore romano ha vinto la sezione Giovani del Festival di Sanremo di quell’anno e con cui ha raggiunto per la prima volta la vetta delle classifiche tricolore). Chi è Maria Teresa Reale, vincitrice di The ... Leggi su nonsolo.tv (Di sabato 4 marzo 2023) Dopo la vittoria di Erminio Sinni nella prima edizione del 2020 e quella di Annibale Giannarelli nell’edizione 2021/22, è stata una donna ad aggiudicarsi la terza edizione di The, terminata il 3 marzo. Si tratta di, del team Clementino (alla sua prima vittoria) che si è imposta su Lisa Manosperti con il 34,9% dei voti del pubblico da casa, emozionando tutti con la sua interpretazione del brano “Oggi sono io” di Alex Britti (brano uscito nel 1999 con cui il cantautore romano ha vinto la sezione Giovani del Festival di Sanremo di quell’anno e con cui ha raggiunto per la prima volta la vetta delle classifiche tricolore). Chi èdi The ...

