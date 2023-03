Chi è la (misteriosa) fidanzata di Elly Schlein? (Di sabato 4 marzo 2023) "Sono una donna. Amo un'altra donna e non sono una madre, ma non per questo sono meno donna". La sua relazione Elly Schlein, 37 anni, l'ha sfoggiata per prima alla chiusura... Leggi su today (Di sabato 4 marzo 2023) "Sono una donna. Amo un'altra donna e non sono una madre, ma non per questo sono meno donna". La sua relazione, 37 anni, l'ha sfoggiata per prima alla chiusura...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... M25016096 : @GfveGianfra Molto valido! ??. Complimenti alla misteriosa interprete! Grazie per la fiducia e, visto che è facile f… - trararitipi : RT @trararitipi: #Scuola #mistero Cosa ci fa un grammatico che compone opere per quasi 200 pagine e sembra rivolgersi alle folle di #Roma a… - MenegazziMarina : RT @La_Piera7: Chi è la flotta misteriosa che sta aiutando la #Russia a portare petrolio in tutto il mondo? ?? - La_Piera7 : Chi è la flotta misteriosa che sta aiutando la #Russia a portare petrolio in tutto il mondo? ?? - ludovic09172536 : #prelemi mi piacerebbe sapere chi è andata a prendere @GiuliaSalemi93 a meno ché stava già li con prince. Anche per… -