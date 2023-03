Chi è Katia Follesa: biografia, età, altezza, compagno, figlia e Instagram (Di sabato 4 marzo 2023) Katia Follesa è nata il 12 gennaio del 1976 a Giussano sotto il segno zodiacale del Capricorno, è alta circa 160 cm, pesa 50 kg ed il suo profilo Instagram ufficiale è @katioska76. Katia Follesa era estremamente legata a suo padre, uno chef rinomato di Monza, venuto a mancare nel 2003 a causa di una patologia al cuore. La perdita del padre è stato un evento che ha letteralmente stravolto la vita della comica, poiché lo ha sempre considerato un punto di riferimento. Viceversa, con la madre non ha mai avuto un buon rapporto. Visti di difficili rapporti familiari, Katia ha trascorso buona parte della sua infanzia e della sua adolescenza con i nonni e con gli zii. Fin da giovanissima, Katia ha dimostrato di avere una grande passione per la recitazione e per la comicità, ... Leggi su tvpertutti (Di sabato 4 marzo 2023)è nata il 12 gennaio del 1976 a Giussano sotto il segno zodiacale del Capricorno, è alta circa 160 cm, pesa 50 kg ed il suo profiloufficiale è @katioska76.era estremamente legata a suo padre, uno chef rinomato di Monza, venuto a mancare nel 2003 a causa di una patologia al cuore. La perdita del padre è stato un evento che ha letteralmente stravolto la vita della comica, poiché lo ha sempre considerato un punto di riferimento. Viceversa, con la madre non ha mai avuto un buon rapporto. Visti di difficili rapporti familiari,ha trascorso buona parte della sua infanzia e della sua adolescenza con i nonni e con gli zii. Fin da giovanissima,ha dimostrato di avere una grande passione per la recitazione e per la comicità, ...

