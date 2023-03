Chi è Cavaliere del Cantante Mascherato?

Leggi su biccy

(Di sabato 4 marzo 2023) La quarta edizione de Ilè alle porte e Milly Carlucci ha svelato l’ottava maschera ufficiale. Chi è? Una maschera che – come le già annunciate Squalo, Colombi, Riccio, Ciuchino, Rosa Rossa, Ippopotamo e Porcellino – ha sulla carta pochi indizi e non sappiamo nulla a riguardo, se non che probabilmente è un uomo. “Questa è un’altra maschera, come abbiamo già detto non ci sono solo animali parlanti. Lui è un! Unveneziano del ‘700, poi ci sono dettagli che cambieranno. Ora la parrucca l’ha in alto, ma magari in onda l’avrà in basso“. Chi è ildella quarta edizione de Il? Un attore che ha interpretato unin qualche film o fiction? Un veneto? ...