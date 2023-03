Chelsea, Stamford Bridge verso la demolizione: le ultime (Di sabato 4 marzo 2023) La proprietà del Chelsea starebbe pensando di fare uno impianto per ospitare le partire dei blues e dunque demolire Stamford Bridge La proprietà del Chelsea starebbe pensando di fare uno impianto per ospitare le partire dei blues e dunque demolire Stamford Bridge. Secondo quanto riportato dal The Telegraph, il club potrebbe optare per questa decisione e fare una nuova casa per i blues. Tra demolizione di Stamford Bridge e costruzione di quello nuovo, è di circa 1,5 miliardi di sterline e il tempo stimato per ultimarlo è 5 anni, attorno al 2030. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 4 marzo 2023) La proprietà delstarebbe pensando di fare uno impianto per ospitare le partire dei blues e dunque demolireLa proprietà delstarebbe pensando di fare uno impianto per ospitare le partire dei blues e dunque demolire. Secondo quanto riportato dal The Telegraph, il club potrebbe optare per questa decisione e fare una nuova casa per i blues. Tradie costruzione di quello nuovo, è di circa 1,5 miliardi di sterline e il tempo stimato per ultimarlo è 5 anni, attorno al 2030. L'articolo proviene da Calcio News 24.

