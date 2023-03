Chelsea-Leeds (sabato 04 marzo 2023 ore 16:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici (Di sabato 4 marzo 2023) Se si dovesse credere a certe notizie, il futuro di Graham Potter come allenatore del Chelsea dipenderebbe dall’esito delle prossime due partite, questa contro il Leeds United e poi quella di Champions League contro Borussia Dortmund, nella quale i Blues dovranno cercare di recuperare l’1-0 subito in Germania. I londinesi hanno perso le ultime tre InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting (Di sabato 4 marzo 2023) Se si dovesse credere a certe notizie, il futuro di Graham Potter come allenatore deldipenderebbe dall’esito delle prossime due partite, questa contro ilUnited e poi quella di Champions League contro Borussia Dortmund, nella quale i Blues dovranno cercare di recuperare l’1-0 subito in Germania. I londinesi hanno perso le ultime tre InfoBetting: Scommesse Sportive e

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : #PremierLeague Formazioni ufficiali #Chelsea #LeedsUnited - vysyble : RT @vysyble: #CHELEE #CFC #ChelseaFC #Chelsea #LUFC #LeedsUnited #Leeds #PremierLeague All financial data 2017-21. - bettasedici : RT @CringeZi: @bettasedici Chi tifa Chelsea tifa la vittoria 4-0 del leeds - CringeZi : @bettasedici Chi tifa Chelsea tifa la vittoria 4-0 del leeds - WiAnselmo : RT @Mediagol: Chelsea-Leeds United, probabili formazioni: Potter cerca il riscatto. Ok Koulibaly -