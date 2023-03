Che fine ha fatto Kaio Jorge? Il calvario infinito del brasiliano (Di sabato 4 marzo 2023) Kaio Jorge e la Juventus danno l’idea di essere due mondi paralleli che non si possono incontrare e il calvario del brasiliano è infinito. Nell’estate del 2021 c’era un grande entusiasmo e soprattutto curiosità da parte dei tifosi della Juventus per capire quale sarebbe stato il futuro a Torino del giovane brasiliano Kaio Jorge, un ragazzo dal sicuro talento e che aveva spopolato in Brasile con la maglia del Santos. Il suo processo di inserimento nella squadra è stato però molto lento, motivo per il quale vi è stata la sensazione in diverse circostanze che si sia trattato di un acquisto sbagliato e il suo grave infortunio ha peggiorato la situazione. Ansa FotoIl classe 2002 è ormai fermo da oltre un anno, infatti il suo infortunio subito in Serie C con ... Leggi su juvedipendenza (Di sabato 4 marzo 2023)e la Juventus danno l’idea di essere due mondi paralleli che non si possono incontrare e ildel. Nell’estate del 2021 c’era un grande entusiasmo e soprattutto curiosità da parte dei tifosi della Juventus per capire quale sarebbe stato il futuro a Torino del giovane, un ragazzo dal sicuro talento e che aveva spopolato in Brasile con la maglia del Santos. Il suo processo di inserimento nella squadra è stato però molto lento, motivo per il quale vi è stata la sensazione in diverse circostanze che si sia trattato di un acquisto sbagliato e il suo grave infortunio ha peggiorato la situazione. Ansa FotoIl classe 2002 è ormai fermo da oltre un anno, infatti il suo infortunio subito in Serie C con ...

