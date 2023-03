Che cosa ci insegna e cosa no Creed III sulla boxe

Leggi su gqitalia

(Di sabato 4 marzo 2023) «Laè per l’80% nella tua testa, puoi essere sconfitto già prima di uscire dallo spogliatoio», disse una volta Sylvester Stallone. E non aveva torto. Chiunque si intenda un po’ di pugilato non avrà difficoltà a confermare che prima della preparazione fisica occorre quella mentale. InIII l’aspetto psicologico è il leitmotiv di tutta la pellicola. Le numerose scene di ring, infatti, sono legate tra loro dalle corde della memoria, delle emozioni e dei sentimenti di Adonis (intrepretato da Michael B. Jordan), il protagonista della pellicola.III.jpg courtesy Warner BrosIl primo avversario da battere sta nella tua mente L’avversario da battere questa volta non è solo sul tappeto, ma nella mente. E allora ecco un primomento: nessun rivale è più tosto di quello che ti porti dentro. Mentre fa i conti ...