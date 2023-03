Champions, i premi ufficiali 21/22: alle italiane 218 mln (Di sabato 4 marzo 2023) Champions premi ufficiali – La UEFA ha pubblicato ufficialmente il suo Financial Report per la stagione 2021/22. Si tratta di un documento che – tra le altre cose – mette in evidenza i premi ufficiali distribuiti al termine delle competizioni europee per club: Champions League (il torneo più ricco di tutti), Europa League e Conference L'articolo proviene da Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di sabato 4 marzo 2023)– La UEFA ha pubblicato ufficialmente il suo Financial Report per la stagione 2021/22. Si tratta di un documento che – tra le altre cose – mette in evidenza idistribuiti al termine delle competizioni europee per club:League (il torneo più ricco di tutti), Europa League e Conference L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : #Governance #Notizie Champions, i premi ufficiali 21/22: alle italiane 218 mln: Champions premi ufficiali – La UEFA… - CalcioFinanza : #Champions, i premi ufficiali nel 2021/22: alle italiane 218 milioni. Ecco quanto hanno incassato #Juventus, #Inter… - ilmionapoli : De Laurentiis avrebbe promesso premi Scudetto e Champions alla squadra - mameofan : Come puoi dare il premio di miglior giocatrice dell’anno ad una (fortissima) calciatrice che ha perso la finale di… - Corrado41906780 : @sunday_ky Ovviamente ma ci sono comunque dei valori, e credo ci siano dei premi per l' entrata in champions leauge… -