Cessione Sampdoria | annunciata una nuova data per l’acquisto di Al Thani

(Di sabato 4 marzo 2023) Lapotrebbe avere una svolta nelladel club in queste settimane, Di Silvio uomo di Alè a Genova Lapotrebbe avere una svolta nelladel club in queste settimane, Di Silvio uomo di Alè a Genova. Secondo quanto riportato dal Secolo XIX, il frontman del fondo arabo sarebbe stato avvistato in un bar con alcuni amici e tifosi del club. Il 19 marzo potrebbe essere laper l’acquisizione delle quote del club blucerchiato. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CalcioNews24 : Le ultime sulla cessione della #Sampdoria ?? - SampNews24 : #Audero: «Rinuncia allo stipendio per il bene della #Sampdoria. E sul futuro…» - rep_genova : Cessione Sampdoria, Zanetti non molla e studia il dossier [di Lorenzo Mangini] [aggiornamento delle 08:51] - clubdoria46 : Cessione #Sampdoria, Il Secolo XIX, #AlThani: la nuova data del closing. L'indiscrezione - SampNews24 : Cessione #Sampdoria, Di Silvio a Genova: annunciata una nuova data -

...che esista sempre la volontà del patron di Segafredo di partecipare in modo significativo alla sottoscrizione delle quote che andranno a finanziare il prestito con in cambio le azioni della,......valore anche economico di un ragazzo riportato alla Continassa a parametro zero (dopo la... Allegri medita di aumentare il minutaggio tra Roma e, sfruttando le rotazioni imposte dal ...Intervista all'imprenditore e politico, ex presidente della Regione Liguria, grande tifoso blucerchiato: "L'errore originario è stato cedere il club a ...

Cessione Sampdoria, Tuttosport: «Barnaba non si è defilato» Samp News 24

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Cessione Sampdoria, la nuova indiscrezione sul gruppo Al Thani: secondo Il Secolo XIX sarebbe spuntata la nuova data del possibile closing ...