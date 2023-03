Centinaia di migranti subsahariani rimpatriati dalla Tunisia (Di sabato 4 marzo 2023) Circa 300 maliani e ivoriani hanno lasciato la Tunisia oggi a bordo di due aerei speciali messi a disposizione dalle loro ambasciate per sfuggire ad attacchi e manifestazioni di ostilità dopo il ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 4 marzo 2023) Circa 300 maliani e ivoriani hanno lasciato laoggi a bordo di due aerei speciali messi a disposizione dalle loro ambasciate per sfuggire ad attacchi e manifestazioni di ostilità dopo il ...

Centinaia di migranti subsahariani rimpatriati dalla Tunisia ...di due aerei speciali messi a disposizione dalle loro ambasciate per sfuggire ad attacchi e manifestazioni di ostilità dopo il violento discorso del presidente tunisino Kais Saied contro i migranti ... Correre per la pace correre per la vita ... la squadra di podisti del Papa, mi voleva come socio onorario insieme ad altri ragazzi migranti ... La pandemia, poi, ha alimentato per centinaia di migliaia di persone come me una situazione di ... 'Basta morti nel Mediterraneo': Milano in corteo contro le politiche del governo Presenti centinaia e centinaia di milanesi - 1500 secondo la questura - che si sono dati ... Diversi gli striscioni a favore di una vera accoglienza dei migranti e contro le affermazioni indegne con cui ...