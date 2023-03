Cellulare, 40 anni fa veniva messo in vendita il primo e le nostre vite cambiavano per sempre (Di sabato 4 marzo 2023) Consentiva mezz'ora di telefonate e costava 4mila dollari (circa 3.700 euro) - Motorola aveva già raccolto la nuova sfida dieci anni prima: era infatti l'aprile del 1973 quando l'ingegnere Martin ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 4 marzo 2023) Consentiva mezz'ora di telefonate e costava 4mila dollari (circa 3.700 euro) - Motorola aveva già raccolto la nuova sfida dieciprima: era infatti l'aprile del 1973 quando l'ingegnere Martin ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ItaliaStartUp_ : Cellulare, 40 anni fa veniva messo in vendita il primo e le nostre vite cambiavano per sempre - TGCOM - MediasetTgcom24 : Cellulare, 40 anni fa veniva messo in vendita il primo e le nostre vite cambiavano per sempre #cellulare… - SkyTG24 : Quarant'anni fa in vendita il primo cellulare, inizio di una nuova era - 1italiano1 : Quarant'anni fa in vendita primo cellulare, inizio nuova era. Era DynaTAC 8000x di Motorola, solo 30 minuti di tele… - solotrend : Quarant'anni fa in vendita primo cellulare, inizio nuova era - Era DynaTAC 8000x di Motorola, solo 30 minuti di tel… -