Ceccarelli oro | Jacobs argento | doppietta dell' Italia nei 60 metri agli Europei indoor

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LiaCapizzi : Una doppietta pazzesca ???? (e commovente) L' ORO di Samuele Ceccarelli (6'48) che a 23 anni in 1 mese passa da scon… - gippu1 : Per la prima volta l'Italia vince oro e argento nei 60-100 metri agli Europei di atletica: a Istanbul impresa di Sa… - Eurosport_IT : Doppietta azzurraaaaaaaaaaaaaaa ?????? #Atletica | #Istanbul2023 | #Ceccarelli | #Jacobs - TOSADORIDANIELA : RT @fulviogiuliani: #Ceccarelli primo, #Jacobs secondo. Oro e argento agli Europei indoor sui 60. Tantissima roba e la conferma che i fenom… - ildicece : RT @enrica_corti: 60 m...prendiamoci oro e argento!! ?????????? #Ceccarelli #Jacobs #Europei #Istambul2023 -

Trionfo azzurro nei 60 ...La velocità italiana scrive la storia agli Europei indoor di atletica leggera a Istanbul. Nei 60 metri è arrivata la doppietta azzurra con l'a Samuelee l'argento a Marcell Jacobs. Come una settimana fa ai campionati italiani, ma stavolta con un titolo europeo in palio. Una vera e propria favola quella di, sceso ...Una finale dei 60 da sogno, un risultato storico: Samueleè il nuovo campione europeo indoor in 6"48, Marcell Jacobs è d'argento in 6"50. L'Italia domina la finale veloce come mai prima d'ora. Leggi i commenti Atletica: tutte le notizie 4 marzo ...

Atletica, Europei indoor: Ceccarelli oro nei 60 metri, argento a Jacobs Sky Sport

Straordinaria doppietta per l’Italia nei 60 metri ai Campionati Europei indoor di Istanbul. La medaglia d’oro è di Samuele Ceccarelli, che vola in finale con 6.48 davanti al campione olimpico Marcell ...Nella finale di Istanbul agli Europei Indoor in svolgimento, il campione olimpico Marcell Jacobs deve ancora cedere davanti allo strapotere di Samuele Ceccarelli che vince sui 60 metri la medaglia ...